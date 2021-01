Dritto e Rovescio, Antonio Maria Rinaldi asfalta Gaetano Pedullà: "Peggiore in assoluto", la sparata sui morti

22 gennaio 2021 a

Altro botta e risposta a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4. Da una parte Antonio Maria Rinaldi, dall'altra Gaetano Pedullà. Il primo accusa il governo per la pessima gestione del coronavirus, il secondo punta il dito contro l'opposizione. "Abbiamo il record mondiale di morti", tuona il leghista mentre il direttore de La Notizia replica: "Voi non avete fatto nulla per aiutarli". Ma Rinaldi non indietreggia: "Voi siete il governo peggiore in assoluto. Sei un disco. Mi rispondi?".

Pedullà in evidente difficoltà nel salotto di Del Debbio, si arrampica sugli specchi: "Abbiamo un alto numero di morti solo perché siamo stati i primi investiti della pandemia". Eppure, come ricorda il leghista, la crisi non è solo sanitaria ma anche economica. "E cosa si è fatto?", si chiede Rinaldi senza ottenere risposta.

