Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti e l'ormone impazzito: raptus, stringe a sé Elisa Isoardi e poi... ma davvero?

Un tempo, i gossip sui due si sprecavano. E i due in questione sono Enzo Iacchetti ed Elisa Isoardi. E si dà il caso che ieri sera, giovedì 21 gennaio, proprio la Isoardi fosse ospite di Striscia la Notizia su Canale 5. Insomma, "in prestito" dall Rai al tg satirico, dove ha preso posto dietro al bancone ( incappando anche in una piccola gaffe , quando ha confuso il nome delle Veline). E ieri, si dà il caso, era anche la giornata mondiale dell'abbraccio. Ed era proprio questa la ragione per la quale la Isoardi si trovava nella tana di Antonio Ricci, per "ricongiungersi" proprio con Iacchetti. Insomma, Striscia scherzava sulla sottile linea del gossip. Ammesso e non concesso che soltanto di gossip si tratti: dopo l'abbraccio, in favor di telecamera, è scattato un bacio a stampo sulla bocca tra la Isoardi e Iacchetti (in verità, un bacio "rubato" da Iacchetti, colto da piccolo raptus). Comunque roventi.

Striscia, bacio Isoardi-Iacchetti: il video

