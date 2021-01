Striscia la Notizia, bomba su Bianca Guaccero: "Che dire delle forme?". La menzogna e le prove: smascherata

21 gennaio 2021 a

Sotto a chi tocca. E tocca a Bianca Guaccero. Lei nel mirino di Striscia la Notizia, nella puntata trasmessa su Canale 5 mercoledì 20 gennaio. Infatti è proprio la conduttrice di Detto Fatto, su Rai 2, la protagonista - suo malgrado - di "Fatti e rifatti", la rubrica dedicata ai ritocchini estetici a cui si sottopongono i vip. L'esito? Ovviamente positivo. Secondo quanto raccontato dalla voce fuori campo di Ezio Greggio, "labbra e seno hanno destato dei sospetti" allo scanner test. "Le labbra sembrano leggermente lievitate", aggiunge Greggio, e in effetti la foto che mostra la Guaccero prima e dopo lascia poco spazio ai dubbi. Come detto, sospetti anche sul seno: "Che dire? Fa il sostenuto... sbagliamo?". Insomma, probabile ritocchino anche per le forme, anche se la stessa Guaccero, qualche tempo fa, in diretta tv si sfilò il il reggiseno urlando: "Io sono così e non me ne importa niente. Prendere o lasciare". Sicura?

Striscia, Bianca Guaccero nel mirino: il video

