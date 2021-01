Mattino 5, "scusate regia". Federica Panicucci blocca l'ospite: "Nessuno si sta accanendo"

22 gennaio 2021 a

A Mattino 5 la situazione si scalda. In studio si parla del giallo di Bolzano, la sparizione dei due coniugi Peter e Laura Neumair lo scorso 4 gennaio per cui è finito nel registro degli indagati il figlio bodybuilder Benno. E la conduttrice Federica Panicucci deve faticare per tenere a bada i suoi ospiti. Enrico Silvestrin ha forti sospetti sul coinvolgimento del figlio, mentre Marco Balestri protesta vivamente, parlando di accanimento nei confronti del ragazzo. "Nessuno si sta accanendo - precisa a questo punto la Panicucci -. In nessun modo... Questo ci tengo a dirlo, nessuno sta dicendo che sia colpevole. Non sta a noi dirlo, e ce ne guardiamo bene dal farlo. Il ragazzo comunque risulta essere indagato e noi ci atteniamo ai fatti così come sono". Balestri però protesta: "Il fatto che sia stato indagato è un atto dovuto... Se no neppure l’avrebbero potuto interrogare per portare avanti le indagini". La situazione è concitata e la Panicucci a questo punto cambia la scaletta, facendo anticipare un servizio. "Scusate - spiega ai telespettatori -, chiedo scusa alla regia perché ho fatto un cambio in diretta".

