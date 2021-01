Amici, Arisa contro Rudy Zerbi, una voce pesantissima dai corridoi Mediaset: "Perché litigano sempre"

23 gennaio 2021 a

Il rapporto al veleno tra Arisa e Rudy Zerbi ad Amici 20 fa discutere tutti, i telespettatori dello storico talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e pure gli addetti ai lavori. Spettacolo, certo, ma anche "lezione di vita". Ne è convinto Alessandro Cecchi Paone, vecchia volpe della tv e grande conoscitore dei corridoi Mediaset e delle dinamiche della televisione e dei reality.

Dall'inizio della stagione Zerbi accusa la cantante abruzzese di essere troppo "morbida" con gli allievi, di lusingarli e blandirli senza metterli di fronte ai loro difetti. Rosalba Pippa (questo il vero nome di Arisa) al contrario sostiene che il discografico punti soltanto a screditarla per questioni di "gioco". "Il confronto tra i due - sentenzia Cecchi Paone nella sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv - fa spettacolo e dunque funziona. In più ripropone una disputa pedagogica vecchia quanto il mondo: meglio educare incoraggiando o svalutando gli allievi?". In ogni caso, conclude il giornalista, "ritengo che questa sia una ricchezza per il programma".

