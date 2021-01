Affari tuoi, il disastro di Elena e Jacopo. Conti di sasso: "L'ultima cosa che vi ha detto il Dottore", quanti soldi buttano

24 gennaio 2021 a

"C'è un po' di amarezza". Finisce male ad Affari tuoi - Viva gli sposi su Rai1 l'avventura di Elena e Jacopo. Arrivati con due pacchi in ballo, il loro (numero 1) e quello in mano alla ospite vip Serena Autieri, nonostante le insistenze di Carlo Conti e del "dottore", il grande tentatore del quiz, i futuri sposi hanno deciso di tenersi quella che lo sorte gli aveva dato. Male, malissimo, perché nel loro c'erano 25.000 euro, nell'altro 150mìila euro. Un bel gruzzoletto. "Qual è l’ultima cosa che vi ha detto il dottore?", ha chiesto Conti. "Di credere nei numeri", la risposta della coppietta, che ha puntato sull'1 come la data di nascita della figlia. "Vi ha anche proposto di cambiare il pacco - ha infierito il conduttore -. Vi ha dato la possibilità di farlo… non lo avete cambiato, quindi portate a casa 25.000 euro". Per il lieto fine, appuntamento all'altare il 18 settembre prossimo.

