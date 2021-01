C'è posta per te, "la mappa sotto la pelle e le corna sotto le antenne". Alessandro in studio, cos'hanno scoperto

24 gennaio 2021 a

Polemiche su un ospite di C'è posta per te. Alessandro si è rivolto allo show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi per riconquistare la compagna Florinda, dopo averla tradita. I telespettatori sui social sono stati attirati dalla sua storia, ma spulciando sui profili social dell'uomo hanno iniziato a condividere polemicamente alcuni dei suoi post su Facebook: "La vera paura la creano i media controllati. Cerchiamo di aprire gli occhi. Basta creare terrore perché dobbiamo tornare a vivere". O ancora; "Solo in Italia si crea il terrore, che serve per creare zombie" e "Serve il vaccino obbligatorio con la mappa sotto la pelle e le antenne sopra le corna". E c'è chi, accusandolo di essere un no vax, arriva ad augurargli di non riuscire a tornare con la compagna.

