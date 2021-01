Andrea Crisanti contro il governo: "E si lamentano della Pfizer?", disastro sui vaccini

25 gennaio 2021 a

Non vuole sentire ragioni Andrea Crisanti: se abbiamo problemi con i vaccini adesso non è solo colpa della Pfizer. Ospite a Omnibus su La7, il virologo ha spiegato: "Israele ha cominciato a pianificare la vaccinazione da ottobre, a metà dicembre aveva già calendarizzato un milione di persone. Dopo 4 settimane ha fatto tre milioni di vaccini prima dose e un milione di vaccini seconda dose. Questa è una pianificazione, noi non abbiamo ancora un calendario di vaccinazioni e ci lamentiamo della Pfizer?". Prendendo ad esempio il Paese di Benjamin Netanyahu, Crisanti ha fatto notare quanta differenza ci sia rispetto all'Italia. Poi ha continuato: "Penso che se arrivassero adesso i vaccini, non saprebbero nemmeno come darli, ma comunque abbiamo questa bellissima scusa che Pfizer è in ritardo. Tra l'altro non si dice che all'inizio erano stati ordinati pochissimi vaccini Pfizer".

