La vita in diretta, maledizione-coronavirus: dai vertici Rai, una decisione amarissima per Alberto Matano

Il coronavirus frena Alberto Matano. Già, una decisione amara, quella presa dai vertici della Rai in vista del Festival di Sanremo, in programma per marzo. Edizione anomala della kermesse, che deve fare i conti con la pandemia. Edizione ancor più anomala perché quest'anno, La vita in diretta - il contenitore di Rai 1 condotto proprio da Matano - non andrà in onda dalla città ligure. Lo aveva anticipato TvBlog ed è stato poi confermato: Matano condurrà La Vita in diretta nella settimana dall'1 al 5 marzo dallo studio Rai di via Teulada , a Roma, e non da uno studio sanremese, come avvenuto negli anni precedenti. Sicuramente un dispiacere, per Matano e per tutta la Rai. Ma questa edizione del Festival di Sanremo, ancora un poco in bilico, è più blindata che mai.

