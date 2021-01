Grande Fratello Vip, "tutto falso": caso a Mediaset, Signorini contro il suo braccio destro prima della diretta

25 gennaio 2021 a

Gabriele Parpiglia, autore e collaboratore di Alfonso Signorini, aveva fatto circolare sui social una voce molto particolare sul Grande Fratello Vip. Una ex concorrente di questa edizione del reality di Canale 5 sarebbe solita “cantare del rap e bere un po’ troppo vino, e lo fa da quando esce dai camerini a quando arriva in studio” per la diretta serale. La smentita è però arrivata direttamente dal GF Vip, aprendo un piccolo caso in Mediaset dato che l’indiscrezione era arrivata da un collaboratore di Signorini: “La produzione e Signorini smentiscono le indiscrezioni uscite su diverse testate online in merito al presunto comportamento inadeguato di un ex concorrente e negano categoricamente che sia in atto un qualsiasi provvedimento nei confronti di alcuno”. Il riferimento è al fatto che Parpiglia aveva svelato che il GF Vip avrebbe dato un “ultimo avvertimento” alla ex concorrente, senza però fare nomi.

