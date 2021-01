I soliti ignoti, "Una ca****ta". Gabriele Cirilli blocca Amadeus: gelo in studio

26 gennaio 2021 a

Effetto I Soliti Ignoti. Il quiz condotto da Amadeus su Rai1 è un meccanismo talmente perfetto da mandare nel pallone anche chi, come Gabriele Cirilli, di tv ne sa eccome. Il comico, ospite in studio come concorrente, teme di aver dato una risposta sbagliata e di aver mandato in fumo il montepremi da 50.000 euro che sarebbe andato in beneficenza allo Spallanzani di Roma: "Mi sa che ho fatto una cavolata...", si scusa Cirilli deluso e prostrato con Amadeus e, idealmente, con i telespettatori. Quando però il padrone di casa gli conferma che la risposta è esatta, il comico rivelatosi al grande pubblico sul palco di Zelig inizia a saltare per la gioia. Miglior congedo per Amadeus non poteva esserci: I soliti ignoti torneranno in palinsesto giovedì alle 20.35, per due serate Rai1 trasmetterà le gare di Coppa Italia Inter-Milan e Juventus-Spal.

