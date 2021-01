I soliti ignoti, "eh ca*** questo merita": Justine Mattera, cosa le esce di bocca dopo aver sfilato in studio. Amadeus di sasso

Francesco Fredella 22 gennaio 2021 a

Justine Mattera è una bomba vera. Super-sexy e non solo: sbanca totalmente a I soliti ignoti, quiz di Amadeus in onda su Rai 1. La modella 50enne deve indovinare il mestiere di un figurante. Cerca indizi: cammina per lo studio e gli gira intorno. "Ammazza Justine hai fatto una sfilata!", dice scherzando Amadeus. La Mattera risponde con una gaffe: “Eh ca**o questo vestito merita!". Imbarazzo. Risate. Un applauso per stemperare gli animi. Ma la puntata con Justine è un vero record. La modella vince 100mila euro da devolvere in beneficenza. Superate le prime difficoltà iniziali, la Mattera sbanca con il parente misterioso. Applausi per Justine e anche per Amadeus e I soliti ignoti: 100mila euro non sono mica bruscolini... Dunque, la Mattera ha affermato: “Ringraziamo i medici per il lavoro che stanno svolgendo in questi tempi duri”. Un giusto tributo agli eroi della pandemia.

