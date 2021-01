I soliti ignoti, "stop alla messa in onda": clamoroso al Tg1, l'annuncio in diretta che ferma Amadeus

19 gennaio 2021 a

a

a

Brusco stop per Amadeus e I soliti ignoti: oggi, martedì 19 gennaio, la puntata non andrà in onda. Ma anche domani il quiz è destinato a restare al palo. L'annuncio lo ha dato Francesco Giorgino al termine dell'edizione del Tg1 delle 13.30: su Rai 1, infatti, al posto de I soliti ignoti andrà in onda un appuntamento speciale del tiggì della rete ammiraglia di Viale Mazzini, in cui verrà coperta la crisi di governo e il voto di fiducia al Senato in cui Giuseppe Conte si gioca il suo futuro. Uno stop inatteso, quello di oggi: il programma doveva andare regolarmente in onda, ma i ritardi nei lavori hanno fatto cambiare rotta alla Rai. Già prevista, al contrario, la sospensione di mercoledì, per permettere la trasmissione della finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli, su Rai 1, calcio d'inizio alle 20.30.

Francesca Fialdini, qualcosa in più di una indiscrezione. "Sogno segreto", dove potremmo vederla molto presto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.