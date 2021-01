Avanti un altro, Paolo Bonolis torna tra gli insulti. Il video di Sonia Bruganelli, telespettatori furiosi

26 gennaio 2021 a

Il ritorno in tv di Paolo Bonolis a metà marzo con la nuova edizione di Avanti un altro viene accolto a suon di insulti sui social. "Colpa" di Sonia Bruganelli, moglie del conduttore Mediaset e sempre molto criticata (spesso a sproposito) su Instagram. La Bruganelli ha pubblicato poche ore fa un video del dietro le quinte del quiz di Canale 5, con Bonolis che guarda le registrazioni insieme ai suoi collaboratori.

Nessuno di loro, pur a distanza ravvicinata, indossava la mascherina anti-Covid. Per questo sulla testa della Bruganelli e di Bonolis sono piovute parole pesanti: "Senza mascherine ovviamente, mi sembra giusto". Lady Bonolis ha risposto secca: "Un tampone a settimana, il martedì e un sierologico al mese. Altrimenti non si può lavorare. Se non le sapete le cose…".

