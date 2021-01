Grande Fratello Vip, "fuggite dal circo". Blitz senza precedenti nella casa contro Dayane Mello, regia nel panico

27 gennaio 2021 a

"Fuggite dal circo". Un urlo di un fan arriva nel giardino del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Clima teso nella casa di Cinecittà e anche fuori, visto che un telespettatore ha deciso di mettere sul chi-va-là i concorrenti rimasti in gara, annunciando che ul "televoto è truccato dal Brasile". Il riferimento è chiarissimo: si parla dei misteriosi "bot" brasiliani che sui social spingerebbero oltre ogni classifica di gradimento la connazionale Dayane Mello, la prima finalista di questa edizione, influendo in maniera truffaldina anche sul televoto. L'accusa ha gettato un po' di scompiglio nel clima pacioso della casa, dove alcuni inquilini si stavano godendo il sole in una tintarella da primavera anticipata.

Una volta avvertito lo stupore dei concorrenti, rimasti impietriti ed interdetti, la regia del GF Vip si è vista costretta a intervenire a tempo di record, mandando in diffusione in tutte le stanze musica ad alto volume per coprire eventuali altre grida dall'esterno della casa. "Ragazzi... - è rientrato in casa Tommaso Zorzi, avvisando gli altri inquilini che non avevano assistito alla scena - Da fuori hanno urlato che il televoto è truccato dal Brasile invitandoci a lasciare il gioco...".

La reazione generale è stata di visibile stizza, e il malumore generale rischia di trasformarsi nei prossimi giorni in qualche "colpo di testa" individuale. Per ora, gli unici sicuri (anche se in maniera non ufficiale) di lasciare la casa prima della finalissima dell'1 marzo sarebbero proprio Zorzi e Stefania Orlando, due dei veterani letteralmente sfiniti. Ma davvero qualcuno credesse alle voci di televoto truccato, a che pro restare reclusi un altro mese?

