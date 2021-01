I soliti ignoti, Amadeus consola Marta Flavi: "Mi dispiace"

28 gennaio 2021 a

a

a

Grande dispiacere per Marta Flavi a I soliti ignoti, la trasmissione di Amadeus in onda su Rai 1. Nella puntata di oggi, giovedì 28 gennaio, la Flavi era l’ospite vip del programma: ha partecipato come concorrente per provare a vincere una somma da devolvere in beneficenza all’ospedale Spallanzani di Roma, uno degli istituti italiani in prima linea nella battaglia contro il Covid.

L’esperienza della conduttrice televisiva, però, non è andata bene. L’alta cifra in palio, 113.500 euro, è andata perduta: la concorrente vip non è riuscita ad abbinare il parente misterioso in maniera corretta a uno degli ignoti in gara. Nello specifico, Marta Flavi ha indicato l’ignota numero 4 come genitore della ragazza entrata in studio alla fine della trasmissione, con il ruolo di parente misterioso. Ed è qui che c’è stato lo sbaglio: la ragazza in questione era la figlia dell’ignoto numero 5. Tanta la delusione, vista soprattutto l’alta cifra in palio.

“Eri andata molto vicino alla risposta giusta, Marta. Sei stata comunque molto brava! Mi dispiace”, ha detto alla fine Amadeus. I soliti ignoti è andato in onda oggi dopo due sere di stop a causa delle partite di calcio trasmesse su Rai 1 a partire dalle 20 e 35. Quella di oggi, inoltre, è stata una giornata particolare per Amadeus, viste tutte le polemiche intorno al Festival di Sanremo. La gara, a quanto pare, è a rischio.

