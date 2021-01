Grande Fratello Vip, bomba di Amedeo Goria contro la Ruta: "Mi ha massacrato, pensate che mia figlia...", un terremoto in famiglia

29 gennaio 2021 a

a

a

Maria Teresa Ruta è una delle probabili finaliste del Grande Fratello Vip. Attaccata e criticata più dai compagni di viaggio che all'esterno del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, la Ruta ha superato tutti gli innumerevoli televoti ai quali è stata sottoposta. Anche la figlia Guenda Goria ha lasciato un'ottima impressione ai telespettatori del GF Vip, anche se non è riuscita ad arrivare fino in fondo. Di riflesso l'ex marito Amedeo Goria si è trovato invischiato nelle questioni del reality: adesso è tornato a parlarne in un'intervista rilasciata al settimanale Visto.

"Perché si è inventata questa sceneggiata". Alba Parietti massacra la Ruta, il "flirt" che la scatena: poche ore alla rissa

"Durante il GF Maria Teresa mi ha massacrato per alcune mie dichiarazioni su Guenda - ha confidato - non mi è piaciuto molto che mi abbia criticato. In realtà però abbiamo buoni rapporti e ci vogliamo bene. Mi piacerebbe che Maria Teresa si facesse un po' più viva con me, però d'altronde ha anche un compagno che le sta molto vicina". Goria ha assicurato di non provare rancori per il fatto che la storia con la Ruta sia finita, anche se non ha gradito il trattamento riservatogli al GF Vip: "Secondo mia figlia, la mamma ha attaccato più spesso e con maggiore durezza me che con Filippo Nardi per tutto quello che le ha detto".

"Mi paro il c***?", "È il mio pensiero". Lite furibonda tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando

Poi il giornalista si è espresso proprio sulla figlia Guenda e sul suo percorso all'interno del reality: "E' stata una grande sorpresa, è piaciuta molto per la sua capacità di prendere decisioni anticonformiste, senza schierarsi; è sempre stata indipendente di pensiero, ha dato un contributo intellettuale al programma e questo le è stato riconosciuto ampiamente".

"Ti fanno il lavaggio del cervello". Rivelazione-choc, l'ex concorrente accusa il Grande Fratello Vip: cosa succede in confessionale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.