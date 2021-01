Luigi Di Maio, strafalcione a Mezz'ora in più: La7 diffonde il "video inedito", presa in giro senza precedenti

30 gennaio 2021 a

Luigi Di Maio è scivolato ancora sui congiuntivi. Dopo aver fatto il giro della Rete e non solo, il video a Mezz'ora in più è arrivato anche nello studio di Propaganda Live. Qui è Alessio Marzilli, con un filmato ritoccato, a deridere il ministro degli Esteri. Nella prima parte del servizio, si vede il grillino pronunciare nel salotto di Rai 3 la frase incriminata: "Giuseppe Conte era stato molto chiaro, qualora Renzi staccava la fiducia al governo non ci sarebbe stata la possibilità di ritornare con lui”. Poi il programma di La7 condotto da Diego Bianchi ha mandato in onda "un video inedito", così come viene definito.

Qui, dopo l'uscita di Di Maio, si vedono minuti di interminabili silenzi e facce perplesse tra gli ospiti e Lucia Annunziata. Fino a quando la conduttrice ha rotto il ghiaccio e detto: "Ci terremo in contatto naturalmente, grazie mille". Una presa in giro. Il video ovviamente è falso e ricostruito ad hoc.

Nei giorni della polemica, era stato lo staff del titolare della Farnesina a prendere le sue difese: "Nessun errore, nel parlato quella forma è ammessa". Una giustificazione che non è bastata a Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, più puntuale che mai, aveva tuonato: "Dispiace, ma contro l'ignoranza non c'è un vaccino: è necessario ripetere elementari e medie".

