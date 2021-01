Grande Fratello Vip, Andrea Zenga chiamato da Signorini in confessionale: colpa della "crisi di nervi"

Francesco Fredella 30 gennaio 2021 a

Lacrime. Emozioni. Show dei sentimenti. Una puntata indimenticabile. L’incontro tra Walter Zenga e suo figlio Andrea lascia tutti senza fiato. Un faccia a faccia al Grande Fratello Vip che sembra gelido, ma solo all’inizio. I due, che si vedono da anni, si confrontano. Andrea è sulle spine e, come rivela Alfonso Signorini, anche Walter sembra un “leone in gabbia” prima di entrare nella casa. Signorini dice: “i rapporti si sono interrotti tra padre e figlio da quando Andrea era un bambino di 13 anni. Hanno trascorso tutti e due giorni, mesi e anni senza vedersi. Senza viversi praticamente.”

Ma Zenga, durante il programma di Canale 5, subito risponde: “Ho visto da qualche parte che c’è scritta ‘guerra’, la guerra si fa tra due oppisizioni. Non ho fatto nessuna guerra, ho sempre subito e se sono qua è per chiarire alcuni aspetti. Quando sarà uscito dalla casa, se lo riterrà opportuno e vorrà conoscere la verità, ci incontreremo senza problemi. Io faccio l’allenatore all’estero, non è facile vedersi”. Il caso, ormai, è diventato mediatico. Zenga, che vive a Dubai, arriva nella casa solo per incontrare suo figlio.

E gli dice: “Il problema me lo sarei gestito per conto mio senza intromissioni. Oggi come oggi i social creano molte situazioni negative. Trovarsi sotto la foto dei propri bambini gli insulti di determinate persone che neanche conosci non è bello. Nessuno conosce la verità”. Dopo l’incontro Andrea crolla. Piange. Alfonso lo chiama in confessionale dove ha una vera crisi. Occhi verdi e luci. Andrea ritrova il sorriso sperando che possa iniziare, finalmente, il rapporto con suo padre.

