Grande Fratello Vip, insinuazione-choc su Walter Zenga: "Il grano fa resuscitare i morti", parole grossissime e gelo in studio

30 gennaio 2021 a

a

a

Al Grande Fratello Vip, nella puntata del 29 gennaio in onda su Canale 5 e condotta da Alfonso Signorini. c'è stato l'incontro tra Andrea Zenga e suo padre, Walter. I due hanno un'intesa complicata: non avrebbero rapporti da 14 anni. Sorpreso dall'incontro Andrea ha comunque promesso al padre di poterlo incontrare fuori del reality. A Salvo Veneziano, opinionista del programma, non è piaciuta, l’entrata in scena dell'Uomo Ragno L’ex gieffino, non crede nella sincerità dell’ex calciatore nei confronti del figlio, anzi, Veneziano è convinto che la partecipazione di Zenga alla puntata sia stata una questione puramente economica.

"Crisi di nervi". Andrea Zenga un fiume di lacrime. Signorini costretto a chiamarlo in confessionale

Veneziano ha infatti postato una foto dell’incontro commentando: “Il denaro fa resuscitare i morti”. E in trasmissione aveva aggiunto: "A Signorini??? Al grano forse…no a Signorini”, lasciando intendere che l’interesse di Zenga sia puramente economico. E nella storia su Instagram in cui si vede il momento dell’incontro tra Andrea Zenga e suo padre, c'era in sottofondo musicale la canzone Soldi di Mahmood.

"Cosa vuoi che mi faccia?": tutto vero, Alfonso Signorini fa a pezzi Carlucci e Rai 1

Dopo l'incontro col padre, Andrea, ha avuto una vera e propria crisi di nervi. E' crollato, ha pianto e in confessionale dove ha una vera crisi. L'ex portiere dell'Inter ha detto la sua su questo non rapporto: "Ho visto da qualche parte che c’è scritta ‘guerra’, la guerra si fa tra due opposizioni. Non ho fatto nessuna guerra, ho sempre subito e se sono qua è per chiarire alcuni aspetti. Quando sarà uscito dalla casa, se lo riterrà opportuno e vorrà conoscere la verità, ci incontreremo senza problemi. Io faccio l’allenatore all’estero, non è facile vedersi”. Zenga, infatti, vive a Dubai. "Il problema me lo sarei gestito per conto mio senza intromissioni. Oggi come oggi i social creano molte situazioni negative. Trovarsi sotto la foto dei propri bambini gli insulti di determinate persone che neanche conosci non è bello. Nessuno conosce la verità”, ha ancora specificato l'ex calciatore dell'Inter e della Nazionale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.