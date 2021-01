Grande Fratello Vip, "Zelletta ha infranto il regolamento": squalificato? Chi ha incontrato fuori dalla casa

30 gennaio 2021 a

Va bene che le squalifiche vanno molto di moda al Grande Fratello Vip, ma stavolta l’indignazione popolare appare un po’ strumentale. Protagonista suo malgrado è Andrea Zelletta, che ieri ha soltanto sfiorato l’accesso alla finalissima del primo marzo, perdendo il testa a testa al televoto con Pierpaolo Pretelli. Prima di rientrare in casa (i due erano infatti stati invitati eccezionalmente in studio da Alfonso Signorini per comunicare loro l’esito della votazione), Zelletta ha incrociato Alba Parietti, che era ospite del reality di Canale 5, pronta a duellare con la rivale Maria Teresa Ruta.

“Ragazzi, fuori ho incontrato Alba, mi ha detto tante cose belle”, ha confessato l’ex tronista di Uomini e Donne agli altri concorrenti una volta che ha fatto ritorno in casa. Diversi telespettatori sono rimasti indispettiti dalle parole apparentemente innocenti di Zelletta, arrivando addirittura a chiederne la squalifica: questo perché il concorrente avrebbe infranto il regolamento del GF Vip, che vieta di avere alcun contatto con persone esterne al programma, a meno che non venga fatta loro una sorpresa.

Ma davvero Zelletta rischia l’espulsione? Certo che no, è una questione di buonsenso: non può essere infatti squalificato per una cosa di cui non ha alcuna colpa, dato che è stata la Parietti a rivolgersi a lui e non il contrario. È pur vero che Andrea ha poi rivelato ai compagni cosa si è detto con Alba, ma non è niente di scandaloso o importante: “Mi ha detto che Francesco non vede l’ora di vedermi. Hai capito? La Parietti a me…”.

