Augusto Minzolini, "vedi Otto e Mezzo e pensi di essere su Marte": Lilli Gruber in imbarazzo, "come al tempo dei bolscevichi"

Lilli Gruber è stata attaccata duramente da Augusto Minzolini, che non a caso non rientra mai tra i suoi ospiti. “Vedi Otto e Mezzo e pensi di essere sbarcato su Marte. E chi ha paura di volare per avere le stesse sensazioni può prendere la macchina del tempo e tornare a 100 anni fa al tempo dei bolscevichi. Ormai rasenta la parodia”, è stato il tweet al veleno dell’editorialista de Il Giornale. Chiaro il riferimento alla linea della trasmissione, sbilanciata verso il Pd, il M5s e soprattutto Giuseppe Conte, portato spesso in cielo dai vari ospiti.

Non a caso uno di quelli che circola maggiormente a Otto e Mezzo è proprio Marco Travaglio, che ormai da mesi si è ridotto a fare da megafono dell’avvocato del popolo, pronto a prodigarsi sempre in difesa sua e di quella banda di improvvisati che si fa chiamare Movimento 5 Stelle. Anche stasera la trasmissione andata in onda su La7 è stata abbastanza a senso unico: se si esclude l’intervento equilibrato di Simona Sala, direttrice di Rai Radio 1 e del Gr, non sono mancati affondi agli avversari di Conte.

Come quello di Luca Telese, che ha espresso così tanto astio nei confronti di Matteo Renzi da far pensare che abbia un problema personale con lui: “Sembra un fumetto di Topolino, quando gli chiedono su Conte sì o no, si vedono i pugnali nella sua testa ma intanto dice che i nomi non contano. Stiamo facendo una crisi sui nomi, almeno abbia il coraggio di ammetterlo. Renzi avrà vinto se Conte non sarà più il premier, ma avrà perso se sarà costretto a sostenerlo, magari con Conte che riesce a imbarcare altri responsabili che potrebbero divorare Italia Viva”. Di sicuro Telese e la Gruber si augurano che la crisi finisca in questo modo…

