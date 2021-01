C'è posta per te, Nicolò Zaniolo in studio: mistero sul mega-assegno, quanti soldi ci sono in ballo? E la madre del giocatore...

Francesco Fredella 31 gennaio 2021 a

a

a

Alessandro e Maurizio. Figlio e papà (non biologico). Ma l’amore vince sempre su tutto e a C’è posta per te - il programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 - la loro vicenda commuove tutti. Alessandro, appena 18 enne, è orfano: sua madre Monia, compagna di Maurizio, muore per una lunga malattia. E’ lui a prendersi cura del ragazzo. In studio - la punata è quella di sabato 30 gennaio - gli scrive una lettera, piange e si commuove. L’Italia intera vive questa storia con il cuore che batte forte.

Papà Maurizio chiede l’arrivo in studio di Nicolò Zaniolo, il giocatore della Roma nelle ultime settimane al centro di un furibondo gossip. "Per me tu sei il figlio perfetto. Quello che ho sempre desiderato. Non ti lascerò mai solo, perché io e te ci siamo scelti tanti anni fa. Ed è per questo che io ti sceglierei altre mille volte", scrive Maurizio nella lettera a suo figlio. "Mi sento male al pensiero di non poterti soddisfare - continua Maurizio -. Vorrei che ti sentissi libero di sfogarti con me, anziché rintanarti in camera sua. Siamo due uomini col cuore a pezzi, ma insieme possiamo farcela. Voglio darti il meglio della mia esperienza e del mio amore, per crescere tutti e due, perché il dolore che abbiamo dentro possa unirci ancora di più", ha concluso.

Dunque si apre la porta dello studio ed entra Zaniolo. Alessandro resta a bocca aperta. Un sogno. Il calciatore gli regala un computer, le sue scarpe da calcio e un assegno con una grossa cifra a sua disposizione. Non si sa quanto, ma Maurizio appena la legge scoppia a piangere. Anche la madre di Zaionolo si commuove. “Mi hai regalato una grande emozione”, dice piangendo a papà Maurizio.

