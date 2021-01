Grande Fratello Vip, Andrea in lacrime: "La sola ragione per cui è venuto qui". Terrificante accusa, umiliazione per Walter Zenga

31 gennaio 2021 a

Continua a far parlare e discutere l'ospitata di Walter Zenga al Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini su Canale 5. L'ex portiere, infatti, venerdì sera ha incontrato il figlio, Andrea Zenga, inquilino nella casa di Cinecittà, dopo le dure accuse rivolte da quest'ultimo nei suoi confronti. Andrea infatti ha detto che Walter è stato un padre assente, anzi inesistente. Parole pesantissime. E il faccia a faccia si è tradotto in un grande gelo: nessun passo avanti, poche possibilità di ricucire. Contro Zenga, per inciso, sono piovute le accuse anche del fratello di Andrea, Nicolò, con quale l'allenatore ha tagliato ogni rapporto.

E dopo il faccia a faccia, Andrea ha rincarato la dose contro il padre. Parlando di Nicolò ha infatti affermato, in lacrime: "Mio fratello l'ha cercato di più e ci ha sofferto molto di più - ha premesso -. L'abbiamo affrontata insieme, e invece vieni da me solo perché sono in un programma televisivo". Insomma, Walter Zenga si sarebbe fatto vivo solo perché c'erano televisione e telecamere di mezzo: accuse pesantissime, quelle del figlio.

Andrea Zenga si è lasciato andare con Samantha De Grenet e Carlotta nella veranda della casa. Il ragazzo è furibondo e addolorato perché si è sentito sminuito e in qualche modo usato da suo padre, soprattutto per non aver ascoltato la richiesta che aveva fatto di vedere prima Nicolò. "Quando uscirai ci incontreremo solo noi due, poi parlerò anche con Nicolò. Voglio incontrarvi singolarmente", aveva detto l'ex portiere dell'Inter e della Nazionale al figlio venerdì sera. Parole che non hanno convinto l'inquilino del GfVip, che invece è convinto che il padre sia andato da lui soltanto perché in una trasmissione televisiva. Un rapporto che pare irrimediabilmente compromesso.

