Grande Fratello Vip, disastro di Alda D'Eusanio: "Vedi in giro qualche neg***?". Sparata razzista: cala il gelo e salta la sua testa

Appena entrata e già verso la squalifica. Si parla di Alda D'Eusanio, che potrebbe essere cacciata dal Grande Fratello Vip dopo una settimana all'interno della casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La ragione? Una frase razzista, quel tipo di frase per cui agli albori di questa infinita edizione fu cacciato Fausto Leali. Uno scivolone in cui la D'Eusanio è incappata nella serata di sabato 30 gennaio, nel corso della cena a tema persiano.

Mentre parlava con Tommaso Zorzi, infatti, la D'Eusanio ha detto: "Perché tu vedi qualche neg*** da queste parti?". Frase che ha fatto letteralmente calare il gelo al tavolo. Frase che non è sfuggita ai fan del GfVip, che si sono scatenati sui social chiedendone la testa. Zorzi, da par suo, ha provato a sviare: "E adesso andiamo avanti ragazzi". Ma la frittata era fatta: il regolamento parla chiaro e la D'Eusanio dovrebbe essere squalificata.

Per inciso, la protesta monta sui social: su Twitter spopola l'hashtag #FuoriAlda. Uno scivolone impensabile, per la D'Eusanio, per certo non solita a farsi di questo tipo. Immediato il commento di Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli ed ex concorrente di questo GfVip: "Ancora una volta nel contesto del Grande Fratello Vip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso…Non deve passare inosservato", ha tuonato sui social invocando la squalifica.

Ma non è finita, perché anche Andrea Zelletta potrebbe essere squalificato per aver rivelato di aver parlato con Alba Parietti fuori dalla casa di Cinecittà, cosa che non è prevista dal regolamento in quanto i concorrenti non possono avere contatti con l’esterno. Potrebbe insomma finire anzitempo la sua lunghissima permanenza al Grande Fratello Vip.

