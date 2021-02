Che tempo che fa, Concita De Gregorio fa saltare Fabio Fazio? Indiscrezioni clamorose: anche il Pd vuole la sua testa

01 febbraio 2021 a

Nel Pd non sono giorni facili. Alle prese con la crisi di governo e con il timore di aver puntato tutto sul cavallo sbagliato: Giuseppe Conte. Il dibattito non è soltanto politico, o più precisamente la politica non è più soltanto dibattito, ma anche comunicazione.

Infatti dentro al Nazareno la tensione è a mille e si è inasprito lo scontro proprio sulla comunicazione dopo l'intervento di domenica 31 gennaio a Che tempo che fa di Concita De Gregorio. La giornalista di Repubblica era stata invitata nel salotto di Fabio Fazio proprio per parlare del suo attacco a Nicola Zingaretti sulle pagine del quotidiano diretto da Maurizio Molinari.

Un intervento che non è piaciuto al Nazareno, che ora si scaglia contro Rai 3 e lo stesso conduttore del programma, Fabio Fazio. La colpa di quest'ultimo sarebbe stata quella di non offrire "un minimo di contraddittorio". Fazio, fa sapere l'edizione on line del Giornale, dovrebbe rinnovare a giorni il suo contratto con la Rai, ma il clima molto teso attorno a Fazio, come dimostrano anche i molti commenti negativi arrivati alle pagine della trasmissione durante l'intervento della De Gregorio. Il conduttore che in poche settimane tra l'altro ha scontentato non solo il Pd, ma anche Forza Italia.

Programma a senso unico secondo il capogruppo azzurro in Vigilanza Rai, Giorgio Mulè, dopo la puntata di domenica 17 gennaio. In studio c'erano il ministro per gli Affari, Francesco Boccia, Pier Luigi Bersani. "Visto il tempo che fa... è andata bene che nel salotto di Fazio pagato dagli italiani non si accomodino Clemente Mastella e Bruno Tabacci", aveva commentato Mulè con evidenti riferimento alla crisi di governo. "In compenso -aveva detto- andranno Boccia e Bersani: hasta il pluralismo siempre!", aveva concluso Mulè su Fazio che era stato preso di mira anche da Fratelli d'Italia. Tempi cupi per Fazio.

