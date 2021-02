Il Cantate Mascherato, dopo il malore la decisione pazzesca di Milly Carlucci su Baby Alieno: "Senza precedenti"

01 febbraio 2021 a

Un clamoroso colpo di scena a Il Cantante Mascherato, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1, dopo quanto accaduto nell'ultima puntata. Baby Alieno, infatti, torna in gara. Lo ha rivelato la stessa Carlucci a La vita in diretta nella puntata di oggi, lunedì 1 febbraio, in onda sempre su Rai 1. Ovviamente, Baby Alieno tornerà con un altro vip al suo interno, dopo che i Ricchi e Poveri avevano abbandonato la gara a causa di un malore.

"Ringrazio i Ricchi e Poveri per il coraggio e la simpatia. Lo scoop è che Baby Alieno torna nella prossima puntata con una nuova anima all’interno - ha svelato la Carlucci -. Chi sarà? Cominceremo la puntata con lo spareggio tra Baby Alieno e Pecorella. Non si poteva eliminare un personaggio così simpatico e amato. Poi a fine puntata ci sarà un altro spareggio e svelamento", ha aggiunto la conduttrice. La Carlucci ha poi precisato che quanto organizzato con i Ricchi e Poveri, ovvero quattro persone dentro un’unica maschera, non è mai accaduto nelle altre versioni di Bongmyeon ga-wang, il format coreano da cui è tratto Il Cantante Mascherato.

Dopo la prima puntata, quella di sabato scorso, i Ricchi e Poveri hanno abbandonato la trasmissione per un duplice marole, causato dal fatto che sono rimasti in quattro sotto la stessa maschera. Insomma, era difficile respirare. E come se non bastasse, nel corso della performance il costume di Baby Alieno si era anche rotto, tanto che la Carlucci era corsa al centro dello studio per coprire la maschera e non svelare che al suo interno ci fossero addirittura quattro persone.

