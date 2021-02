Vanessa Incontrada ricoperta di euro? Dago-bomba su Celebrity Hunted: quanto la paga Amazon per "cacciarla"

02 febbraio 2021 a

Cast stellare, quasi quanto i cachet. Giuseppe Candela, nella sua rubrica Lume di Candela su Dagospia, fruga nelle tasche dei partecipanti a Celebrity Hunted, reality vip prodotto da Amazon. I volti notissimi che hanno accettato di partecipare a questa sorta di caccia all'uomo sotto i riflettori promettono scintille: Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Myss Keta ed Elodie, Achille Lauro e il suo fido chitarrista Boss Doms. Scelte "di peso", a testimonianza di come per questa nuova edizione dello show il canale video del colosso americano della distribuzione, rivale di Netflix e Sky e ormai concorrente spietato delle tv generaliste "classiche", punti sempre più in alto.



Candela, però, ci mette un po' di malizia. Partecipare a Celebrity Hunted non è più solo una divertente sfida professionale (per reality come l'Isola dei famosi o il Grande Fratello Vip, fino a qualche tempo fa,, si diceva addirittura "scelta di vita", esagerando un po'), ma soprattutto di cachet, appunto.

"Non esistono vip che non sono disposti a mettersi in gioco in un reality ma è sempre e solo una questione di soldi - sottolinea il giornalista specializzato in gossip e retroscena dal dorato mondo della tv -. Come mai hanno accettato di partecipare? Si parla di veri e proprio compensi shock". E via coi numeri, anche se non è chiaro quanto il tariffario si differenzi da vip a vip: "Per la loro partecipazione, stando ad alcune voci raccolte da Dagospia, i nomi più forti avrebbero incassato cifre shock: tra i 300 e i 400 mila euro". In ogni caso, conclude giustamente Candela, "numeri oggi impensabili per la tv generalista (Sanremo compreso)".

