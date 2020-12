Sanremo 2021, Vanessa Incontrada come co-conduttrice? Tutti la vogliono, ma Amadeus sta lavorando su...

12 dicembre 2020 a

Vanessa Incontrada a Sanremo 2021. Tutti la vorrebbero. E ogni anno circola con insistenza il nome dell’attrice e conduttrice spagnola per il Festival della canzone italiana. L'ex modella naturalizzata italiana potrebbe ricoprire il ruolo di co-conduttrice della kermesse, come hanno fatto Diletta Leotta e Rula Jebreal nella scorsa edizione. Tuttavia anche quest'anno, purtroppo, la showgirl non dovrebbe sbarcare in Riviera, come scrive Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Pare, infatti, che il padrone di casa, Amadeus – di nuovo accompagnato dall’amico e collega Fiorello – stia pensando e lavorando su altri nomi. Nomi sorprendenti, assicurano alcuni. Di chi si tratta? Non è dato ancora saperlo.

