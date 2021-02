L'Eredità, sfottò di Flavio Insinna alla campionessa perdente: ""Mi dispiace, la direzione..."

03 febbraio 2021 a

"Mi dispiace". Flavio Insinna durante L'Eredità si scusa con la concorrente. A essere arrivata alla ghigliottina è stata Eleonora. Peccato però che in tempo record ha visto svanire l'opportunità di portarsi a casa quasi 60.000€, la campionessa de L’Eredità non è riuscita, però, ad indovinare la risposta corretta. Eleonora infatti ha dato come soluzione la parola "sbarco" quando in realtà era "direzione". Gli indizi erano: 'segnale’, ‘centrale’, ‘assumere’, ‘operazioni’ e ‘partito’. Così il conduttore di Rai 1, poco dopo i saluti, ha voluto chiudere la trasmissione ironizzando: “La direzione questa sera era un’altra”. Non solo. La battuta Insinna l'ha usata anche per salutare le professoresse del programma Sarah e Ginevra: “Sono in quella direzione!”. Una vera e propria beffa alla giovane che ha perso tutto il bottino.

Intanto il super campione del programma Massimo Cannoletta potrebbe "tradire" Insinna. Il motivo? La sua presenza in un'altra trasmissione. Si tratta di Oggi è un altro giorno dove il campionissimo dovrebbe entrare in pianta stabile proprio nel cast di Serena Bortone. A ufficializzare l'ingresso, fino a poco fa solo uno dei tanti rumors, è stata la stessa conduttrice di Viale Mazzini.

La Bortone, durante una delle puntate in cui Cannoletta era ospite, ha detto: "Sarà tra noi, negli affetti stabili". Ma l'ex campione piace a tutti. Anche a Tiberio Timperi che si era augurato che Cannoletta trovasse un posto fisso in televisione: un desiderio, quello di Timperi, che è stato puntualmente esaudito. Sempre sui canali della Rai.

