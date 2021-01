L'Eredità, beffa senza precedenti per il campione Rocco: "Chiedo al notaio"

28 gennaio 2021 a

a

a

Rocco torna a essere il campione de L'Eredità. Nella puntata del 28 gennaio il giovane del programma di Rai 1 il giovane ha perso sul più bello: alla ghigliottina. Qui, davanti agli occhi di Flavio Insinna, è accaduto qualcosa con pochi precedenti. Rocco ha infatti cambiato la risposta (prima del gong, ovviamente) cancellando quella inizialmente data e scrivendone un’altra. Sia la prima che la seconda risposta, però, si sono rivelate errate. La sua prima risposta sera "SERATA", poi sostituita con "SERA". La parola esatta? "Pomeriggio". “Sei andato troppo avanti nella giornata. Chiedo al notaio se ti scala qualcosa?”, ha preso la palla al balzo il conduttore per ironizzarci su.

"Non facciamo danni". Stupore a L'Eredità, in studio arriva una lettera: Insinna costretto a bacchettare i concorrenti

Gli indizi sul tavolo del programma erano: ‘enigma’, ‘primo’, ‘abito’, ‘programmi’ e ‘libero. Non indovinando però la risposta corretta il campione ha detto addio ai 20 mila euro in paio. È andata meglio alla concorrente Eleonora che, nelle puntate precedenti, ha vinto ben 115 mila euro.

Il nuovo campione dell'Eredità? "Dove l'abbiamo già visto". Anche Insinna sconcertato: rivolta dei telespettatori

Anche lei però il 27 gennaio è scivolata sulla ghigliottina. La parola da indovinare era "gas". Ma lei non l'ha indovinata nonostante le coppie da lei scelte per il montepremi fossero tutte esatte. Un fatto, quest'ultimo, sottolineato da Insinna che ha ricordato come fosse ormai da diverso tempo che un concorrente non sbagliasse neanche una coppia di termini.

"Conoscevo le logiche della tv, così...". Il supercampione Cannoletta va a dirlo in tv. Disastro Insinna: L'Eredità, tutto combinato?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.