L'Eredità, "devo leggervi una lettera": Flavio Insinna interrompe tutto, roba mai vista direttamente dal carcere

Flavio Insinna ha deciso di impiegare il tempo dell’anteprima de L’Eredità - il programma che conduce tutte le sere su Rai1 - in maniera un po’ diversa dal solito, leggendo la lettera che gli è stata recapitata da parte di un telespettatore. Non uno qualsiasi, bensì un detenuto, che ha affermato di seguire il game show di Viale Mazzini tutte le sere dal carcere nel quale sta scontando la sua pena. “Ti ringrazio per la compagnia serale che mi fai tutti i giorni con L’Eredità, ti seguo dal carcere e il tuo programma mi fa imparare tante cose”, ha scritto il telespettatore che ha toccato la sensibilità di Insinna.

Il conduttore di Rai1 ci ha infatti tenuto a rispondere al carcerato attraverso le telecamere: “La mia trasmissione ti fa imparare cose e ti istruisce? Io credo, anzi sono fermamente convinto che ricominciare a studiare, leggere e imparare anche grazie ad un gioco come questo possa essere un’occasione per ripartire”. Insinna ha poi ribadito che “si può sempre ripartire ed avere una vita più bella di prima”, dopodiché ha lanciato la pubblicità che precede l’inizio vero e proprio del programma. Dove tra l’altro stasera c’era grande curiosità di vedere all’opera il campione che ieri alla ghigliottina era riuscito a portare a casa una vincita molto importante.

