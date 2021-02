Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio e la rivelazione-choc sull'addio alla Rai: "Prima l'autore mi fa i gestacci, poi cacciata dallo studio"

Francesco Fredella 03 febbraio 2021 a

a

a

Era il 2013. Alda D’Eusanio, con un passato glorioso in Rai, era opinionista de La Vita in Diretta. Ma quel giorno, otto anni fa, fece un tremendo scivolone commentando la storia di Max Tresoldi, un ragazzo che si è svegliato dal coma dopo 10 anni e che oggi è cosciente. “Rivolgo un appello pubblico a mia madre: mamma, se dovesse accadermi quello che è accaduto a Max, ti prego, non fare come la mamma di Max. Quella non è vita. Scusatemi, dirò una cosa controproducente, come volete, ma tornare in vita senza poter essere più libero, indipendente, soffrire, avere quello sguardo vuoto… mi dispiace, no”: furono queste le parole di Alda.

"Uno sgorbio, ma come fa?". L'orrore intimo su Maria Teresa Ruta: Alda D'Eusanio piccante, verso la squalifica al GF Vip

Che svela un retroscena raccapricciante. Il tutto ovviamente al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: “Mi giro e vedo l’autore che fa dei gestacci, mandano la pubblicità, due persone vengono e mi portano fuori dallo studio. Mi cacciarono via. Mentre ero fuori ho sentito il conduttore che diceva ‘noi ci dissociamo da quello che ha detto Alda D’Eusanio’. Il giorno dopo esce L’Avvenire e la Rai fa un attacco contro di me in cui dicono che non sono degna di parlare…”.

"Ma parli tu?". Balotelli e il "neg***o" della D'Eusanio, clamoroso: chi lo ribalta al Grande Fratello Vip

La Rai si dissociò dalle parole di Alda D’Eusanio. Che, dopo diversi anni, è tornata ad essere opinionista dei programmi più importanti della Rai. Anche al Grande Fratello Vip è finita nella bufera con uno scivolone a sfondo razziale. Alda ha chiesto scusa e si è salvata grazie al televoto flash. Il giudizio del pubblico è sovrano. Adesso è proiettata alla finalissima del 1 marzo, quando il programma condotto da Alfonso Signorini chiuderà i battenti.

Scandalo-D'Eusanio, voce dalle sacre stanze Mediaset: questa sera... tutto già scritto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.