Striscia la Notizia, la velina Bianca Guaccero? "Nessun pacco a Ezio Greggio", imbarazzo glaciale: altarini svelati

Bianca Guaccero, nella puntata di oggi di Detto Fatto mercoledì 3 febbraio, ha rivelato un retroscena sul passato. L'attrice ha rivelato nel 1996, all’epoca 16enne, aveva fatto un provino per Striscia la notizia, ma che poi ha dovuto lasciar perdere perché era stata scelta per un ruolo nel film Terra Bruciata. Provocata da Jonathan sull’aver ‘dato buca’ ai due conduttori ha aggiunto: “Non gli ho tirato un pacco perché poi ho recitato con loro in una fiction".

La conduttrice poi ha rivelato di aver recitato anche in un episodio della serie di Canale5 con protagonisti Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio: Benedetti dal Signore. La Guaccero è comunque finita nel programma di Antonio Ricci, volente o nolente, essendo protagonista della rubrica del Tg satirico Fatti e Rifatti, dove si ipotizzava che avesse ritoccato labbra e seno e per questo aveva replicato sui social.

Nel frattempo la conduttrice di Detto Fatto ha ricordato i tempi di quando fu vicino ad essere una velina: "Ero già stata scelta per Terra Bruciata, il mio primo film, e l’avevo comunicato a loro, ma a Striscia hanno voluto farmi fare il provino lo stesso. È stato un modo per farmi conoscere”. Intanto nel contenitore pomeridiano è arrivata anche l’avvocato Manuela Maccaroni che è la presidente dell’associazione nazionale avvocati per i minori e le famiglie e su Rai 2 si occupa varie tematiche relative ai diritti delle donne, dei minori e delle famiglie: l’impressione è che possa esserci stata la mano dei vertici Rai su questo nuovo spazio, dopo il putiferio scatenato per il tutorial sexy sulla spesa al supermercato. E la Guaccero comunque finisce spesso nel mirino di Striscia : recentemente è stata presa di mira per alcune sue mise. In un video si è vista la conduttrice ballare con un vestito maculato e sotto stivali alti neri. Da qui la frecciata di Greggio: "Un look bestiale. Bianca si è data al maculato e il suo stilista alla macchia". Chissà come l'ha presa Bianca.

