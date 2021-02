Striscia la Notizia, "sono ancora presidente". Giuseppe Conte, lo psicodramma di un illuso: la replica sconcertante

04 febbraio 2021 a

Giuseppe Conte intercettato da Striscia la Notizia. Il premier uscente si avvia a lasciare Palazzo Chigi. Al suo posto, almeno per il momento e sempre che ottenga la maggioranza, Mario Draghi. E così Valerio Staffelli ha voluto omaggiare l'avvocato del popolo con un tapiro d'oro. "Dimissionario, ma ancora presidente per qualche giorno - ha subito precisato davanti alle telecamere di Canale 5 -. Sono onorato di aver servito il mio Paese e terminare con un Tapiro mi rinfranca, durante tutto il mandato mi sono chiesto: come mai non mi arriva?". Infine, nel servizio del 4 febbraio, all'ex presidente del Consiglio è stato chiesto un piccolo commento sull'autore della crisi di governo: Matteo Renzi. "È un interlocutore politico, un senatore della Repubblica e fa la sua politica", ha replicato visibilmente stizzito. Mentre su Mario Draghi ha preferito rimanere di poche parole: "Persona stimabile e di prestigio".

Ma Staffelli nello stesso giorno è riuscito a fermare anche Rocco Casalino. Anche all'ex portavoce del premier il tg satirico di Mediaset ha voluto far arrivare il suo tapiro. "Ho ricevuto 300 chiamate, ma non rispondo a nessuno", ha spiegato in riferimento alla possibilità di un ritorno in pompa magna. Non manca la frecciatina sulla sua autobiografia. Il libro che lo vede in copertina ritratto stile House of cards è slittato: "Uscirà il 16 febbraio". Eppure in molti hanno pensato che non si trattasse di una coincidenza. Casalino, costretto a lasciare l'ambita carica, ha ben pensato di posticipare l'uscita dell'opera a dopo la crisi di governo. Quando le acque, si spera, si saranno calmate.

“Non mi ha regalato niente nessuno, questo è sicuro - si legge tra le righe dell’autobiografia - e se sono orgoglioso di dove sono arrivato non è tanto per il ruolo che ricopro ma perché non dimentico mai da dove sono partito, cioè dalle condizioni più svantaggiate dell’universo”. Il ruolo che "ricoprivo" se mai.

