Verissimo, il dramma della modella Ainett Stephens: "Mia madre e mia sorella sparite nel nulla"

05 febbraio 2021 a

a

a

Un dramma senza fine quello che Ainett Stephens, modella e volto televisivo sudamericano, ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. La Stephens, conosciuta soprattutto per aver interpretato la "gatta nera" nel programma di Pino Insegno, Il mercante in fiera, ha spiegato per la prima volta il mistero che avvolge sua madre e sua sorella. Di loro, infatti, non si sa nulla dal 2004, cioè da quando Ainett è arrivata nel nostro Paese. "Erano partite per andare in Trinidad, dovevano rientrare in Italia a Natale, ma sono sparite nel nulla”, ha confessato la modella.

"Perso il contatto con la realtà". Lacrime in studio, Bravi racconta la tragedia che ha stravolto per sempre la sua vita

Da quel momento la donna non ha saputo più nulla. Alla Toffanin, poi, ha spiegato che secondo diverse fonti, la mamma e la sorella sarebbero state uccise, addirittura bruciate. Tuttavia ha anche sottolineato quanto sia difficile avere notizie certe, soprattutto se si sparisce in quel modo. "Credo molto in Dio e sono quasi certa che le rincontrerò. Non penso sia un addio definitivo”, ha concluso la Stephens.

"Non l'avrei mai fatto". La Gregoraci scatena il caos: cosa si è lasciata sfuggire sui concorrenti del Gf Vip

L'ex gatta nera ha parlato anche dei problemi del figlio, Christian, 6 anni, avuto dalla relazione con l'imprenditore Nicola Radici. "All’età di due anni ha smesso improvvisamente di parlare. Dopo un controllo, abbiamo ricevuto la diagnosi: disturbo dello spettro autistico”, ha raccontato la donna nella puntata di Verissimo che andrà in onda sabato pomeriggio. La Stephens spera comunque che la situazione possa migliorare con gli anni.

"Quel servizio con Le Iene...". Alessia Marcuzzi, confessione privatissima: "Mi sono vergognata", quello che in pochi ricordano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.