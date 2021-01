Verissimo, "ho visto la sofferenza": la drammatica frase di Matilde Gioli e il crollo della Toffanin, lacrime irrefrenabili

31 gennaio 2021 a

Una Silvia Toffanin in lacrime, che non riesce a trattenere la commozione. Il tutto a Verissimo, il programma di Canale 5, nella puntata di sabato 30 gennaio. Lacrime provocate dalle parole di Matilde Gioli, l'attrice lanciata da Paolo Virzì, ospite in studio, dove ha ripercorso le tappe della sua vita: dall'infanzia, all'incidente a Londra fino alla dolorosa e prematura scomparsa del papà.

A intervista quasi conclusa, prima di lasciare lo studio, la Gioli ha voluto complimentarsi con la Toffanin per come era riuscita a gestire la recente morte della madre, anche davanti alle telecamere. "Ti ho davvero stimata per la grazia, la delicatezza e l’eleganza con cui hai gestito questa cosa presentandoti a lavoro. Sei stata una grande. Sono molto sensibile a queste cose. Ho visto i tuoi primi piani, ho visto la tua sofferenza e sei stata davvero bravissima", ha affermato la Gioli. Parole che come detto hanno commosso Silvia Toffanin che, in lacrime, la ha ringraziata.

Nel corso dell'ospitata, la Gioli si è anche tolta dei sassolini dalle scarpe per alcuni recenti gossip che la hanno riguardata. Recentemente si è parlato di una sua relazione con Nicolas Vaporidis. I due sono stati pizzicati al mare in teneri atteggiamenti ma, a quanto pare, tra Matilde e Nicolas non ci sarebbe nient’altro che una bella amicizia. La Gioli ci ha tenuto a sottolinearlo , spiegando di essere single e alla ricerca del vero amore.

Infine, l'attrice ha smentito quanto scritto dal Corriere della Sera, che la aveva inserita tra le dieci donne che a Sanremo affiancheranno Amadeus sul palco dell'Ariston: "Io non so nulla e non credo possano chiamarmi oggi. Ci saranno già delle trattative concluse", ha tagliato corto Matilde Gioli. Insomma, per lei niente festival.

