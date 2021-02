Alessia Marcuzzi, "quel servizio con Le Iene...": mai superato, "mi sono vergognata tantissimo"

02 febbraio 2021 a

Alessia Marcuzzi ha ripercorso a TV Sorrisi e Canzoni alcuni dei momenti della sua storia personale con il programma Le Iene di cui presto tornerà alla conduzione. Tra i momenti passati a Le Iene uno in particolare ha portato Alessia Marcuzzi a vergognarsi e lo ha raccontato al settimanale: "Feci dei servizi in cui entravo ed uscivo da dei negozi senza pagare per segnalare i privilegi dei vip. Mi sono vergognata tantissimo, io che non mi sono mai negata neanche ad un autografo", ha svelato.

Alessia Marcuzzi poi ha raccontato la prima separazione da Le Iene per approdare al Grande Fratello: “E’ stato come andare via di casa". Sono 20 gli anni passati dalla Marcuzzi alla guida de Le Iene, anche se il rapporto non è sempre stato continuativo. Nel 2006 Alessia Marcuzzi si prese la conduzione del Grande Fratello, giunto alla sesta edizione. “Fu una specie di abbandono della famiglia, come quando cresci e te ne vai di casa. All’inizio mi fece strano non fare più parte de Le Iene”, ha ricordato nell'intervista.

Infine un ricordo di Nadia Toffa, la cui notizia della scomparsa è stata molto dolorosa per lei: "E’ stato uno dei momenti più difficili della mia carriera”. Recentemente la conduttrice, ospite di Verissimo, ha raccontato le sue feste natalizie al tempo del Covid: "L'ho vissuto in maniera diversa. Questa cosa di non poter abbracciare i propri cari è ancora più triste. E’ una cosa che non avremmo mai potuto immaginare. "Adesso il rapporto tra i miei due figli comincia ad essere più affettuoso. Adesso il fratello è più grande e vuole proteggere la sorella. E lei è contenta perché ha il fratello figo”.

