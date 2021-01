Verissimo, Elisabetta Gregoraci lancia una frecciatina al Grande Fratelli Vip su Pretelli e la Salemi: "Quelle scene? Un copia e incolla"

31 gennaio 2021 a

a

a

Ospite di Verissimo nella puntata del 30 gennaio anche Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese si è presentata in studio da Silvia Toffanin con la sorella minore Marzia. Qui, nel salotto di Canale 5, l'ex moglie di Flavio Briatore è tornata a parlare del Grande Fratello Vip. E in particolare del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. La Toffanin ha mostrato alla conduttrice tv un video che ha messo a confronto i Gregorelli (coppia formata da Pretelli e Gregoraci) con i Prelemi (unione tra Pretelli e Giulia Salemi, attuale fidanzata dell'ex velino di Striscia la Notizia). A questo punto la Gregoraci si è lasciata andare a una confessione.

"Vuoi toccare? L'uomo sono io, non è gratis". Giulia Salemi impazzisce e brutalizza Pretelli: "Bidet, pipì...", vola di tutto



“La nostra amicizia è molto bella, pura e vera. Il resto è televisione, anche se alcune scene sono doppie. Sembra un po’ un copia e incolla. Gli autori si sono un po’ divertiti facendo delle cose così. Prima o poi questo Grande Fratello finirà. Auguro a Giulia e Pierpaolo tanta felicità ma ovviamente quello che vivi là dentro è tutto diverso, un’altra realtà”. Insomma, una frecciatina alla nuova coppia che - a dire della Gregoraci - a volte viene rappresentata come quella formata da lei stessa e il giovane modello.

“Ti ricordi di me?”. Circo-Giulia Salemi, spunta anche la "sorella adottiva": quelle voci impensabili sulla prima serata

Ma la Gregoraci ha anche parlato di Briatore. Ricordando di essere single nonostante quanto si vocifera sul suo conto. La conduttrice è infatti volata a Dubai per Natale con l'ex marito per il bene del figlio Nathan. Tra i due, separati da tempo, non c'è nulla se non un forte legame che difficilmente si può spezzare.

"Dicono che sei tornata con Briatore". La Toffanin tenta lo scoop, Elisabetta Gregoraci la prende malissimo: gelo su Canale 5

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.