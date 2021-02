Verissimo, Michele Bravi e la tragedia che ha stravolto la sua vita: "Perso contatto con la realtà"

05 febbraio 2021 a

Michele Bravi ospite di Verissimo nella puntata del 5 febbraio. Il cantante, nel salotto di Canale 5 da Silvia Toffanin, ha parlato del periodo buio che ha vissuto. Periodo che lo ha costretto ad allontanarsi dai riflettori per ben tre anni. Bravi è stato coinvolto in un terribile incidente per il quale ha perso la vita una donna. “La mia vita a un certo punto ha subito uno strappo e il buio è arrivato davanti ai miei occhi in maniera violenta: avevo perso contatto con il reale - ha raccontato commosso aggiungendo poi che ad aiutarlo è stato il fidanzato dell'epoca -. La sua presenza è stato un motivo per orientarsi. Credo sia la persona più umana che abbia conosciuto, senza la sua umanità tante cose non le avrei capite e risolte”. Diversa invece l'opinione che aveva del giovane prima di quel tragico momento.

L'incidente, avvenuto nel 2018, ha provocato un arresto del suo tour negli stadi. Bravi ha spiegato alla Toffanin di aver perso la forza e la voglia di andare avanti. A reggerlo in piedi c’è stato il suo ragazzo appunto. Due anni fa la storia d’amore si è, però, conclusa. Il cantautore racconta che il ragazzo è stato il suo primo vero amore, l’unico di cui si sia mai innamorato. Lo ha capito quando ha scelto di lasciarlo andare: “In un momento delicato lui se n’è andato dall’altra parte del mondo e mi sono ritrovato ad affrontare da solo quello che per mesi avevo affrontato con lui”.

Al giovane è dedicato parte del disco La geografia del buio, pubblicato lo scorso 29 gennaio, con all'interno una nota vocale dell'ex fidanzato in cui gli ricordava di tenere conto della promessa che si erano fatti prima che lui andasse via: “quella di continuare il percorso di terapia che mi aveva suggerito“.

