Le Iene, Elisabetta Gregoraci scatena il caos: "Non l'avrei mai fatto", cosa si è lasciata sfuggire sul Grande Fratello Vip

Elisabetta Gregoraci ha scatenato il caos. Molti i commenti piovuti sul suo account Instagram dopo che dal suo profilo sono apparse critiche ai suoi ex compagni del Grande Fratello Vip. Molti dei quali diretti a suoi stretti amici come Enock, Francesco Oppini e Matilde Brandi. Peccato però che sia stato solo uno scherzo de Le Iene. È stata la stessa showgirl calabrese a tranquillizzare chi la segue sui canali social. “Mi è successa una cosa assurda, allucinante…Sono Le Iene che mi hanno fatto uno scherzo”, ha scritto.

Tutta colpa dunque di Nicolò De Vitis. Sarebbe stato lui, iena del programma di Italia Uno, ad attaccare per scherzo i concorrenti del programma di Canale 5. “Pensavo - ha detto l'ex di Flavio Briatore - che mi avessero hackerato il profilo. Sono state pubblicate storie che io non avrei mai postato”. A permettere alle Iene di entrare sul profilo della conduttrice la sorella Marzia. Non solo, perché ci sarebbe stato anche lo zampino di Matilde Brandi. Le due dopo essere uscite dalla casa del GF Vip sono diventate molto amiche, e a quanto pare la Brandi ha recitato alla perfezione il suo ruolo poiché Elisabetta ha rivelato: “Sono rimasta malissimo, mi sono messa a piangere”, e ironicamente l’ha accusata: “Falsaaaa!”.

La Gregoraci sabato è stata ospite di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. Al suo fianco proprio la sorella. Le due si sono presentate con look coordinati e griffati. E hanno svelato segreti sulla propria vita privata. "C'è sempre stata grande complicità fra di noi, siamo quasi coetanee, abbiamo due anni di differenza. Quando mamma si è ammalata è cambiata la nostra vita, e lo abbiamo affrontato insieme. A tredici anni mia madre si è aggravata e da lì è cambiato tutto, abbiamo perso la spensieratezza che avevamo in quando adolescenti. Abbiamo curato mamma nel miglior modo possibile, tra operazioni e terapie, entrando e uscendo dagli ospedali. Un calvario durati molti anni purtroppo, però ci siamo comunque godute nostra madre nonostante tutto, perché la malattia che ha avuto poteva durare sei mesi o un anno, e invece abbiamo avuto più tempo con lei", ha spiegato la showgirl.

