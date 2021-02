Amici, "cos'è diventato oggi". Alessandra Celentano, parole pesanti: Maria De Filippi che dice?

05 febbraio 2021 a

a

a

Tranchant fino a essere provocatoria, come suo solito. Secondo Alessandra Celentano, storica insegnante di danza classica ad Amici, il talent show inventato da Maria De Filippi giunto alla 20esima edizione "è diventato una sorta di ufficio di collocamento". Parole abbastanza pesanti, per chi come lei ha sempre creduto nella forza dell'arte, qual è il balletto, e in nome di questa disciplina non ha mai fatto sconti a nessun allievo. Arrivando, anzi a brutalizzarne più d'uno e a troncare i sogni di molti altri, spesso e volentieri davanti agli altri ragazzi e al pubblico in studio e a milioni di telespettatori da casa.

"Licenziami, non è uno scherzo". Caos ad Amici, Arisa disperata si appella alla De Filippi: Mediaset, situazione senza precedenti

La frase della Celentano, però, va contestualizzata. Intervistata su Danzasì, non ha nascosto quanto il programma sia cambiato nel tempo, con la crescita esponenziale del successo dei suoi partecipanti e l'impatto a volte devastante dei social, negli ultimi anni vero e proprio canale parallelo di fama. "È diventato anche una sorta di ufficio di collocamento. Ma è anche una grande opportunità dal punto di vista umano, formativo e di perfezionamento", spiega la Celentano.

"Mettimi sotto la macchina che fai prima". Arisa contro Rudy Zerbi, ad Amici la situazione è fuori controllo

Al di là delle polemiche e delle baruffe, "Amici per me è più una casa che un lavoro. Hai sempre a che fare con situazioni nuove e giovani diversi". Non è diminuito, insomma, l'entusiasmo della "scopritrice" di talenti. E poi è inutile nasconderlo: "I finalisti hanno contatti con compagnie importantissime in tutto il mondo. E non è proprio una cosa da poco". Val bene un po' di severità.

Crisi di pianto e parole grosse, lui la vede con un altro? Dalla De Filippi si scatena il caos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.