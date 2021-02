Cantante mascherato, Baby Alieno svelato: chi c'era dentro. Colpo di scena in studio (e un brutto sospetto)

06 febbraio 2021 a

a

a

La maledizione del Baby Alieno al Cantante mascherato: dopo il presunto malore che ha costretto i Ricchi e poveri a "svuotare" il pupazzo nel corso della prima puntata dello show musicale di Rai1, nella seconda puntata il concorrente misterioso è stato direttamente eliminato. Sorpresa: Milly Carlucci ha potuto così svelare chi c'era all'interno dell'alieno gigante, sostituto della mitica band anni 70 e 80. Erano i popolari conduttori radiofonici Gigi e Ross, il cui nome era balzato fuori una settimana fa ma, stranamente, non nel corso dell'ultima puntata.

Il ripescaggio del Baby Alieno è stato comunque la grande attrazione di venerdì 5 febbraio, un caso che ha tenuto banco per una settimana tra voci, indiscrezioni e smentite.

"Della Gherardesca...". Patty Pravo imbarazza lo studio: dalla sua bocca esce questo nome, una clamorosa gaffe

Ci hanno pensato i Ricchi e poveri in persona, in collegamento con la Carlucci da Genova, a fare chiarezza: nessun malore, semplicemente "faceva caldissimo e non respiravamo". Problema di assembramento, dunque.

"Mi hanno sommerso di insulti". Costantino Della Gherardesca umiliato dopo la diretta tv: il gesto che gli costa il massacro

E c'è chi come Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha maliziosamente sospettato che tutto "l'imprevisto" fosse stato in realtà architettato nei minimi dettagli e con un obiettivo ben preciso. "Un modo – si chiede la velenosa penna di Dagospia - per lanciare lo show del venerdì, prima dello sbarco al sabato sera di Rai1 per uno speciale evento condotto da Carlo Conti? Ah saperlo…". Chi vivrà vedrà. In televisione, ovviamente.

Dopo il malore la decisione pazzesca della Carlucci su Baby Alieno: "Senza precedenti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.