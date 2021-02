Grande Fratello Vip, "perché lo consentono?": Laura Pausini trascina in tribunale la D'Eusanio e Signorini

06 febbraio 2021 a

a

a

La replica è arrivata immediata. Laura Pausini e il marito Paolo Carta hanno scritto un comunicato dopo le dichiarazioni su di loro fatte da Alda d'Eusanio in una puntata del Grande Fratello Vip: "Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell'ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all'interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”.

Video su questo argomento Anche la Pausini le canta a Conte: "Aiuti i lavoratori della musica, sono in angoscia". Basta lockdown

Questo il comunicato della coppia in cui si informa anche che "l'avvocato PierLuigi De Palma ha ricevuto il mandato di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate al GFVIP su Laura Pausini e Paolo Carta". Una replica dura che interessa soprattutto la D'Eusanio, ma anche Mediaset e la produzione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Ridicolizzato anche a Quelli che il calcio, Di Maio senza pace: cosa va in onda la domenica pomeriggio

Ma cosa era successo e quali frasi hanno fatto arrabbiare la coppia Pausini-Carta?. “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera…”. Queste le parole di Alda D’Eusanio durante l'ultima punta del Grande Fratello Vip. “Un chitarrista che sta con lei, le ha dato anche un figlio, pare che la crocchi di botte”, ha continuato la D’Eusanio che con queste affermazioni ha fatto imbufalire Laura Pausini e il suo compagno che sono passati alle vie legali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.