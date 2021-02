Verissimo, "una cosa schifosa": Silvia Toffanin interrompe tutto, il dramma personale di Antonella Elia

06 febbraio 2021 a

Antonella Elia è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda sabato 6 febbraio. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha affrontato un capitolo molto doloroso della sua vita, quello riguardante un tumore che fino a qualche tempo fa era rimasto chiuso in un cassetto. “Quando viene pronunciata la parola tumore vieni in contatto con la morte, c’è la paura della morte”, ha confessato la Elia, che ha deciso di parlarne dalla Toffanin per lanciare un messaggio a tutte le donne.

Tutto è venuto fuori dopo uno scontro al GF Vip con Samantha De Grenet, qualcuno l’ha addirittura accusata di aver inventato tutto, ecco perché la Elia ha deciso di sfogarsi a Verissimo. “Mettere in dubbio la malattia è una cosa schifosa”, ha dichiarato la Toffanin in difesa di Antonella. La quale ha poi aggiunto: “Mi sono sentita al patibolo, messa alla gogna. Un’azione del genere la ritengo ignobile”.

L’opinionista del GF Vip ha raccontato di essere stata operata nel 2016, dopo aver scoperto la malattia durante un controllo di routine: il colpo è stato molto duro, ma dopo alcune terapie e un’operazione al seno adesso la Elia sta bene. “Siamo forti. Nel momento in cui ci vediamo diverse ci abituiamo alla nostra diversità - ha dichiarato dalla Toffanin - e riusciamo ad essere quello che siamo anche se ci manca un pezzo”.

