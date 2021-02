Verissimo, Fiordaliso choc: "Ho risposto al telefono e mi ha detto 'sto morendo'". Silvia Toffanin scoppia in lacrime

06 febbraio 2021 a

“Mi ha detto 'sto morendo'”: Fiordaliso – ospite di Silvia Toffanin a Verissimo – ha spiazzato tutti quando ha parlato di un momento molto doloroso vissuto durante il periodo del lockdown. “Quest'anno la vita mi ha spezzato in due, è una cosa fuori di testa. Ho subito il Covid. Mia madre aveva 85 anni, lo avevo messo in conto che poteva morire. Ma il problema è il come”, così la cantante ha iniziato il suo racconto straziante.

“Lei si è ammalata di Covid, l'ha portata via un'ambulanza – ha detto riferendosi alla madre -. Non rispondeva più al telefono. Mia madre ha vissuto la solitudine e forse il pensiero di essere stata abbandonata. Finché una sera mi è squillato il telefono e ho letto che era mia madre. Ero felice, ho risposto ma ho sentito la sua voce dire 'sto morendo'. Poi è caduta la linea”. La commozione è tanta nello studio del programma di Canale 5 e la cantante continua: “Mia sorella ha richiamato subito e ha risposto il medico, dicendo che non c'era più nulla da fare. La notte è morta. Non lo riesco a metabolizzare. La celebro ogni giorno per farla conoscere a tutti. Non voglio piangere...”. A quel punto è intervenuta la conduttrice, che invece ha detto: “Io sì…”, per poi scoppiare in lacrime.

Fiordaliso poi ha parlato anche del papà: “Mio padre ha 91 anni, gli hanno ridato la patente. Ha il telefonino più nuovo del mio, è sui social. È un alieno. Quando è morta mamma, lui era ancora ricoverato per Covid. Gliel'ho detto quando è tornato, ma lui è più forte di me, è lui che fa il badante a me”. Infine l’artista ha voluto ricordare anche la sua cagnolina, scomparsa da poco: “Otto giorni fa improvvisamente è mancata per un infarto la mia cagnolina Cleo. È tornato di nuovo il dolore di mia madre, un dolore così forte ti ricorda subito un altro dolore. Basta, voglio andare in giro, voglio cantare. Voglio abbracciare la gente, non ne posso più”.

