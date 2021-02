Verissimo, "lei è stata...": nominano la Toffa dalla Toffanin, crisi di pianto in diretta su Canale 5

06 febbraio 2021 a

Ospite a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, Antonella Elia ha ricordato l'inviata delle iene Nadia Toffa scomparsa nel 2019 per un tumore. "Nadia è stata un esempio meraviglioso di coraggio", ha detto la Elia che si è poi commossa, dopo aver visto una clip dell'ex Iena, ospite proprio a Verissimo. "Le parole di Nadia sono uniche e meravigliose, devono arrivare al cuore di tutte le persone che hanno delle malattie", ha specificato la Elia.

Nel post pubblicato, dalla ex ragazza di Non è La Rai, ha voluto raccontare la sua malattia e aveva citato proprio le parole dell'inviata delle Iene: "Rivendico il diritto di parlare apertamente della nostra malattia, che non è esibizionismo né un credersi invincibili, anzi: è un diritto a sentirsi umani. Anche fragili, ma forti nel reagire".

La stessa Elia, sempre ospite di Verissimo, ha raccontato di essere stata operata nel 2016, dopo aver scoperto un tumore durante un controllo di routine: il colpo è stato molto duro, ma dopo alcune terapie e un’operazione al seno adesso sta bene. “Siamo forti. Nel momento in cui ci vediamo diverse ci abituiamo alla nostra diversità e riusciamo ad essere quello che siamo anche se ci manca un pezzo”. Una confessione dolorosa, ma coraggiosa che ha ulteriormente commosso l'opinionista del GfVip.

