Verissimo, “non me la sentivo”: colpaccio di Silvia Toffanin, chi riesce a portare in studio. Che fine aveva fatto?

Silvia Toffanin è riuscita ad assicurarsi un’ospite che si fa vedere molto poco in pubblico. Si tratta di Anna Valle, volto del cinema e della fiction italiana, che a breve sarà impegnata su Canale 5 con un nuovo progetto dal titolo Luce dei tuoi occhi. L’ex Miss Italia è molto riservata, ma la Toffanin è comunque riuscita a convincerla ad accomodarsi nel salotto di Verissimo, dove praticamente tutti si sentono a proprio agio.

Prima del successo al concorso di bellezza, al quale non era neanche convinta di partecipare nonostante l’insistenza dell’agente, Anna Valle viveva in Sicilia: “Ero molto timida e non me la sentivo. Poi il terzo anno evidentemente era quello giusto”. L’attrice ha inoltre voluto chiarire una questione, dato che il suo caso è più unico che raro: non ha nessun account social e non sente alcun bisogno di averlo, anche se qualche tempo fa ciò le ha causato problemi, dato che qualcuno ha iniziato a spacciarsi per lei.

“Non ho nulla contro i social ma non ho la necessità di esserci. È una cosa che non mi appartiene”, ha rivelato la Valle. Infine la Toffanin ha lanciato a Verissimo un’anteprima della nuova fiction che vedrà la sua ospite protagonista insieme a Giuseppe Zeno: si tratta di un thriller ambientato in una scuola di danza, finito da poco di girare e in arrivo prossimamente su Canale 5.

