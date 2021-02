Grande Fratello Vip, "poi ne riparliamo". Alda D'Eusanio squalificata per l'orrore sulla Pausini, lei reagisce così

07 febbraio 2021 a

Il caso Alda D'Eusanio scuote Mediaset e la casa del Grande Fratello Vip. E la diretta interessata, squalificata a tempo di record dal reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ha confessato ai coinquilini di non aver ben capito il motivo del provvedimento deciso da rete e autori. Eppure, le frasi della conduttrice su Laura Pausini sono state chiarissime ed evidenti nella loro gravità, fin da subito.

"Questa c'ha uno che la mena, la crocchia in una maniera...", ha rivelato la D'Eusanio a una sconcertata Samantha De Grenet, mentre in sottofondo scorreva una canzone della Pausini. Il riferimento è proprio alla cantante e al suo compagno: "Un chitarrista che sta con lei, le ha dato anche un figlio, pare che la crocchi di botte", ribadisce la D'Eusanio, replicando alla De Grenet che aveva obiettato: "Ma si amano alla follia". La regia del Gf Vip stacca subito, ma è troppo tardi: i telespettatori hanno sentito tutto e lo scandalo monta sui social. Non sono solo i fan della popstar romagnola a protestare, ma tutto il pubblico del Grande Fratello. Inevitabile, a questo punto, la squalifica della D'Eusanio peraltro al centro di varie polemiche in soli 10 giorni da concorrente nella casa.

Richiamata dagli autori, la D'Eusanio è stata avvertita della decisione presa e invitata a uscire. La notizia si sparge tra i concorrenti, con Tommaso Zorzi primo ad avvisare sottovoce la De Grenet e Stefania Orlando. Alda, contattata dall'agenzia Adnkronos, ha commentato laconicamente: "Appena capisco bene cosa è successo… Ne riparliamo". Spaesata, quasi ignara di quanto accaduto. Forse anche del fatto che la Pausini e il compagno hanno deciso di adire alle vie legali.

