Grande Fratello Vip, “sai che giorno è? Vergognati”: urla fuori dalla casa contro Pretelli, c'entra la Gregoraci

“Pierpaolo, ti devi vergognare! Era il compleanno di Elisabetta e non le hai fatto neanche gli auguri”. Incredibile ma vero: qualcuno si è trascinato fuori dalle mura della casa del Grande Fratello Vip per urlare contro Pierpaolo Pretelli nel giorno del compleanno di Elisabetta Gregoraci, che oggi compie 41 anni. Un atteggiamento veramente eccessivo nei confronti dell’ex velino di Striscia la Notizia, che ormai si è gettato nella storia d’amore con Giulia Salemi, lasciandosi alle spalle il “rapporto speciale” con l’ex moglie di Flavio Briatore.

“Ma quando era il suo compleanno, ieri?”, si è domandato Pretelli, apparso piuttosto incredulo per l’accaduto, che effettivamente di senso ne ha davvero poco. “Non ti sei ricordato, Pier?”, lo ha preso in giro Stefania Orlando. “Eh, che cattivo che sono”, ha ribattuto lui. Poi i concorrenti hanno provato a ricostruire la situazione: “Ma non è oggi il compleanno? Lei diceva che l’8 febbraio, il giorno della finale, sarebbe stato il suo compleanno”.

Nel dubbio allora sono partiti gli auguri di gruppo alla Gregoraci, con Andrea Zelletta che è apparso sconcertato quanto Pretelli: “Ma manco è passato ancora l’8, dategli tempo per fare gli auguri”. “Ma che esagerazione - ha aggiunto la Orlando - addirittura ti devi vergognare? Stasera le facciamo gli auguri in studio se c’è”.

